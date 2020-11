Mao-Tovič - za 9 mesiacov tam, kde Fico za 12 rokov ..... Pomsta Sulíkovi chutí najlepšie studená .....

Dobrý deň priatelia , občianky a občania . V prvom rade , čerstvé oslovenie Nášho premiéra „Mao-Tovič“ som nevymyslel ja, ale zdá sa mi priliehavé . Mao Čínsky, Mao Slovenský – prestávam registrovať rozdiely....

Som Sulíkov fanúšik , takže môj príspevok asi nebude úplne objektívny. Ak by som chcel Rišovi zdvihnúť adrenalín , asi by som mu pripomenul jeho vyhlásenie z predvolebnej debaty , kde ako jediný na otázku moderátorky, či si vie predstaviť vládnutie s Igorom Matovičom, odpovedal áno. Povedal , že s Igorom sa dá .

Začína byť zrejmé , že s Igorom sa nedá. Jednoducho nedorástol na úlohu top-manažéra, a už vôbec nie na úlohu chladnokrvného premiéra. V žiadnom prípade sa premiér akejkoľvek krajiny nemôže správať takto. Je to jednoducho hlúpe a detinské. Ja osobne zastávam vysoký manažérsky post , a verte, denne musím pracovať s ľuďmi , ktorých nielenže osobne nemusím , ale majú za sebou aj zásadné pracovné pochybenia . Nikdy som si však nedovolil, ( ani si nedovolím ), či už posielať ich do basy, kopať hroby, alebo odporúčať im Mongolsko. Mao predvádza osobnú pomstu Sulíkovi , ktorý ho pred rokmi dostal do parlamentu ( Matovič sa tam dostal na kandodátke SaS ) , a po pretečení pohára trpezlivosti , ho zo SaS vyhodil . A teraz jeho detinské divadlo sledujeme všetci ....

Aby som sa vrátil k nadpisu : Mao-Tovič sa prepracoval za 9 mesiacov tam, kde Fico za 12 rokov. Totiž, k pocitu vlastnej neomylnosti a nenahraditeľnosti. Mao stratil kontakt s realitou, myslí si , že je nenahraditeľný a neomylný, a oprášil staré známe: „vyhraj voľby a môžeš všetko ...“ Sulík má šťastie, že Slovensko nemá Sibír , inak by ho tam už Matovič poslal. My máme šťastie , že z Nášho štátu Nás nemôže vyhodiť všetkých ......

Aby bolo jasné , všetci sme nahraditeľní - vrátane premiéra.